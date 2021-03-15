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ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi

Çekerek ilçesinde yapımı planlanan Atık Su Arıtma Tesisi ve Lavanta Adası ile ilgili çalışmalarla birlikte, diğer yatırım ve altyapı çalışmalarına da başlanınca ilçe adeta şantiyeye döndü.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:56
ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi

ÇEKEREK ilçesinde, Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı barajlarından Çekerek barajında kirliliği önlemeye yönelik planlanan Atık Su Arıtma Tesisi ve baraj bölgesinde oluşturulmaya çalışılan Lavanta Adası projesi ile birlikte diğer yatırım ve altyapı çalışmaları inşaatlarına da başlanıldı. Atık Su Arıtma Tesisi, Lavanta Adası, Millet Bahçesi, Kesimhane, Peyzaj Sahaları, Kanalizasyon hatları, Prestij Cadde Çalışmaları, Yol Çalışmaları nedeniyle ilçe adeta şantiyeye döndü. Çekerek Barajı'nı kirleten atıklardan temizlenmesi için atık su arıtma tesisi kurulmasına yönelik başlatılan çalışmaların inşaat seviyesinde devam ettiği, planlanan atık su arıtma tesisi için 25 milyon lira harcanacağı kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, arıtma tesisinin Çekerek Barajı için büyük bir eksiklik olduğuna vurgu yaparak, tesis tamamlandığında balıkçılığın bölgede daha da artacağına dikkat çekti. Çekerek Barajının balık üretiminde ülkenin cazibe merkezi olacağına vurgu yapan Çakır, baraj çevresinde oluşturmaya çalıştıkları Lavanta Adası projesiyle ilgili de inşaat çalışmalarına başlanıldığını ifade etti. Başkan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattıkları çalışmanın iki yıldır devam ettiğini, Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan Çekerek Barajında bulunan yarımadayı değerlendirip, 500 bin dekarlık alana 2 bin civarında Lavanta bitkisinin dikiminin yapıldığını anlattı.  Başkan Çakır, oluşturulan Lavanta adasında, ahşap seyir terasları, kameriyeler, lavanta bahçeleri, gezinti yolları, iskele ve kafeterya, solar paneller, otopark, akülü araç servisleri, çocuk oyun alanları, balon kalkış yeri gibi tesislerin de yer alacağını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi
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