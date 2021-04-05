ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi

YOZGAT bölgesinin en başarılı Belediye Başkanlarından birisi olarak dikkat çeken Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, göreve gelişinin ikinci yılında, Covit19 tedbirleri nedeniyle sosyal medya hesabından yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Sorunları çözmek için de gece gündüz demeden hep birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Çakır, bugüne kadar Çekerek’te daha önce örneği görülmeyen, Çekerek’in hakkettiği, layık olduğu bir hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını, her 3 ayda bir yayınlanan belediye bülteni, Bilboard, Web sitesi, Sosyal Medya hesapları, STK ve Esnaf ziyaretleri, hemşehrileri buluşmalarıyla her ortamda hizmetleri anlatıp, fikirler aldıklarını bildirdi. Çakır, ‘’Biz istiyoruz ki, insanların kaçarak gittiği değil, adeta sevdiğine kavuşur gibi geldiği Çekerek olsun. Yıllarca gurbet ellerde memleket hasreti ile yanıp tutuşanlar, Çekerek’in nasıl güzelleştiğini görünce ardına bakmadan gurbeti terk edip sılaya dönsünler. Memleketten adam kaçırmaya değil, memleketimizi insanlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Hamdolsun, bu dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz birçok projemize başladık. Bütün çalışmalarımız, gençlerimize iş, esnafımıza, sanayicimize daha çok destek, çiftçimize, besicimize daha verimli üretim imkanlarını sunmayı hedeflemektedir. Tüm projelerimizi yaparken günübirlik hesaplarla değil, İlçemizin en az 50 yılını düşünerek Çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak yatırımlar ve projeler yapıyoruz’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•