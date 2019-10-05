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ÇEKEREK PROJE ÜRETECEK

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, teknik ekiple birlikte ziyaret ettiği Çekerek ilçesinde, ilçenin potansiyeli hakkında bilgi alıp, daha sonra ilçenin potansiyelini harekete geçirebilmeye yönelik ne gibi projelerin hazırlanabileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

ÇEKEREK PROJE ÜRETECEK

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, teknik ekiple birlikte ziyaret ettiği Çekerek ilçesinde, ilçenin potansiyeli hakkında bilgi alıp, daha sonra ilçenin potansiyelini harekete geçirebilmeye yönelik ne gibi projelerin hazırlanabileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
ÇEKEREK PROJE ÜRETECEK

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır,  TKDK ekibine, Çekerek Barajında bulunan Alabalık Tesislerini gezdirdi, Lavanta Adası projesi, Kırsal Turizm projeleriyle ilgili bilgiler aktardı. Başkan Çakır, ‘’İlçemiz hem Su Ürünlerinde hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetlerde destek alabilecek potansiyele sahiptir. Turizm esaslı Çekerek Barajı çevresinde yapacağımız projelerle Kırsal Turizmde de cazibe merkezi olabilecektir’’ dedi.
Başkan Çakır, Çekerek ilçesinde sulama amaçlı kurulan Süreyyabey Barajının, bölge halkının geçim kaynağı haline geldiğini, balık sezonunda tonlarca gümüş, sazan, çay, alabalık üretilerek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini anlattı. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler ile Irak, Suriye ve İran’a gönderiliyor. Geçimini balıkçılık ile sağlayan vatandaşlar,  “Çekerek Barajı’nda sazan balığı, ırmak balığı, sezonuna göre gümüş balığı tutuyoruz. Bunların hepsi yurt dışına ihraç oluyor, geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Yozgat’ın denize kıyısı yok ama her sezon balık çıkartıyoruz. Bozkırın ortasında Avrupa’ya balık ihraç edebiliyoruz. 20’ye yakın teknemiz var 40-50 kişi balığa çıkıyor ve herkes buradan nasibini alıyor” diye konuştular. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, Çekerek ilçesinde toplam yatırım tutarı 15,5 Milyon lira olan 8 Kırsal Kalkınma Projesine 7,6 Milyon lira hibe desteği sağladıklarını söyledi. Türker, ‘’Gerçekleştirdiğimiz ziyarette, su ürünleri üretimi konusunda var olan potansiyeli yatırımcılarımız ve Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır Bey ile bir kez daha görüştük. Bu konuda atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda lavanta adası projesi konusunda da güzel adımlar atıldığını görmüş olduk. Çekerek’te gerçekleştirilecek bu projelerle ilçemizin Turizm kapasitesi artacaktır. Kurum olarak kırsalın kalkınmasının bir basamağının da kırsal turizm olduğunu değerlendirmekteyiz. Kurumuz kırsal turizm yatırımları konusunda da yüzde 65 hibe desteği sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. Ziyaret esnasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Çekerek’in su ürünleri üretim tesisleri, hayvancılık üretim tesisleri, tarımsal üretim, arıcılık ve kırsal turizm yatırımlarına destek alabilecek potansiyele sahip olduğu, bu konuda izlenebilecek bir yol haritası çıkarılabileceği konusunda ortak fikir görüşüne varıldı.

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