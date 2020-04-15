Çekerek ilçesine yeni gölet

Kıraç toprakların sulanarak, sulu tarıma geçilip, çiftçinin daha bol, daha kaliteli ve farklı tarım ürünleri üretimine yönelebilmesi amacıyla Çekerek İlçesi, Yukarı Karahacılı Köyü sınırları içerisindeki Karahacılı Deresi üzerine sulama amaçlı gölet yapımı planlandı. Yapılacak gölet talvegten 37, temelden 44,50 metre yüksekliğinde, ön yüzü geomembran kaplı kaya dolgu tipinde olacağı kaydedildi. Depolama hacmi bin 200 metreküp olacak gölet ile Yukarı Karahacılı Köyüne ait brüt 2 bin 260 dekar tarım arazisinin damlama-yağmurlama sistemi ile sulanması amaçlanıyor. Proje ile elde edilen yıllık ulusal tarım geliri bir milyon 670 bin 646 lira olarak hesaplandı. Buna göre, bölge çiftçisinin 2,98 kat gelir artışına sahip olabileceği kaydedildi.