Çekerek ilçesine Emniyet Müdürlüğü

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, iki yıl önce programa alınıp, arsa tahsisi nedeniyle bugünlere kalan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının önümüzdeki dönemde ihalesinin yapılacağını söyledi. Bozkurt, ‘’Her daim destekleri üzerimizde olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, bir önceki dönem Başbakan Yardımcımız ve Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Milletvekilimiz Yusuf Başer'e teşekkür ediyoruz. Bu dönem ülkemizin en fazla hizmet alan ilçesiyiz’’ dedi.