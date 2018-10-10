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Çekerek ilçesine Emniyet Müdürlüğü

ÇEKEREK İlçesinde yapımı öngörülen yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili çalışmaların ihale aşamasına geldiği açıklandı.

Çekerek ilçesine Emniyet Müdürlüğü

ÇEKEREK İlçesinde yapımı öngörülen yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili çalışmaların ihale aşamasına geldiği açıklandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:33
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Çekerek ilçesine Emniyet Müdürlüğü

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, iki yıl önce programa alınıp, arsa tahsisi nedeniyle bugünlere kalan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının önümüzdeki dönemde ihalesinin yapılacağını söyledi. Bozkurt, ‘’Her daim destekleri üzerimizde olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, bir önceki dönem Başbakan Yardımcımız ve Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Milletvekilimiz Yusuf Başer'e teşekkür ediyoruz. Bu dönem ülkemizin en fazla hizmet alan ilçesiyiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çekerek Ilçesine Emniyet Müdürlüğü
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