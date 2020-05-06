Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98738
ALTIN
387.553
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8022
EURO
7.6869

Çekerek göz kamaştırıyor

Çekerek ilçesinde geçen yıl projelendirilen ‘Kızlar Kayası Gizli Bahçe’ projesinin bu yıl tamamlanarak, hizmete açılması planlandı. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kızlar Kayası ve Çekerek Irmağı arasındaki vadide kurulmaya çalışılan projede son aşamaya gelindiğini, en kısa sürede tamamlanıp, hizmete hazır hale getirileceğini söylerdi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:50
Çekerek göz kamaştırıyor

ÇEKEREK Belediyesi tarafından, Çekerek Irmağı kenarında uygulanmak üzere geçen yıl çalışmalarına başlanılan ‘Kızlar Kayası Gizli Bahçe’ projesinin bu yıl tamamlanarak, hizmete sunulacağı açıklandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Irmak Kenarında vatandaşlarımız için kamelya ve Piknik alanları ile yeni bir mesire alanı oluşturduk. Projemizin yapımı hala devam etmesine rağmen civar ilçelerden ve vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gösterdi. Bizler vatandaşlarımızı ve bölge halkını ilçemize çekebilmek ve insan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapacağımız her projemizde istihdama ne gibi katkı sağlanabilirin hesabını yaparak hareket ediyoruz’’ dedi. Başkan Eyyüp Çakır, proje çalışmalarında sona gelindiğini, bu yıl çalışmaların tamamlanarak hizmete sunulacağını, korona virüsü tedbirlerinin kalkmasının ardından vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için çalıştıklarını bildirdi. Başkan Çakır, Süleymaniye Camii ve Dört Yol Cami çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Cami bahçelerindeki düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanlarının olmaması sebebiyle Cami Derneği Başkanımız, Hatip Kardeşimiz ve Müftülüğümüz ile birlikte düzenleme yapmaya karar verdik. Şimdi bu camilerimizde yapılan çalışmalar sonrası çokta geniş bahçelere kavuşturduk. İlçemizin Sembolü haline gelen Lavantalarımızı da camilerimizin bahçelerine dikimini gerçekleştirerek Lavanta Kokulu Cami olarak Turizm haritamıza işliyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çekerek Göz Kamaştırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT ISITIYOR!
YOZGAT ISITIYOR!
Kuğuların keyfi yerinde
Kuğuların keyfi yerinde
Saksıda esrar hammaddesi
Saksıda esrar hammaddesi
Sağlıkçılara teşekkür ormanı
Sağlıkçılara teşekkür ormanı
Sosyal Mesafe uyarısı
Sosyal Mesafe uyarısı
Parklar boş ve sessiz…
Parklar boş ve sessiz…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim