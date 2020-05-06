Çekerek göz kamaştırıyor

ÇEKEREK Belediyesi tarafından, Çekerek Irmağı kenarında uygulanmak üzere geçen yıl çalışmalarına başlanılan ‘Kızlar Kayası Gizli Bahçe’ projesinin bu yıl tamamlanarak, hizmete sunulacağı açıklandı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Irmak Kenarında vatandaşlarımız için kamelya ve Piknik alanları ile yeni bir mesire alanı oluşturduk. Projemizin yapımı hala devam etmesine rağmen civar ilçelerden ve vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gösterdi. Bizler vatandaşlarımızı ve bölge halkını ilçemize çekebilmek ve insan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapacağımız her projemizde istihdama ne gibi katkı sağlanabilirin hesabını yaparak hareket ediyoruz’’ dedi. Başkan Eyyüp Çakır, proje çalışmalarında sona gelindiğini, bu yıl çalışmaların tamamlanarak hizmete sunulacağını, korona virüsü tedbirlerinin kalkmasının ardından vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için çalıştıklarını bildirdi. Başkan Çakır, Süleymaniye Camii ve Dört Yol Cami çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Cami bahçelerindeki düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanlarının olmaması sebebiyle Cami Derneği Başkanımız, Hatip Kardeşimiz ve Müftülüğümüz ile birlikte düzenleme yapmaya karar verdik. Şimdi bu camilerimizde yapılan çalışmalar sonrası çokta geniş bahçelere kavuşturduk. İlçemizin Sembolü haline gelen Lavantalarımızı da camilerimizin bahçelerine dikimini gerçekleştirerek Lavanta Kokulu Cami olarak Turizm haritamıza işliyoruz’’ diye konuştu.