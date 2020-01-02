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Çekerek düşüşte

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor, son dört haftada üst üste aldığı mağlubiyetler ile Play-Off potasından giderek uzaklaşıyor.

Çekerek düşüşte

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor, son dört haftada üst üste aldığı mağlubiyetler ile Play-Off potasından giderek uzaklaşıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Çekerek düşüşte

Ligin ilk yarısında topladığı puanlar ile ikinci sırada yer alan Çekerek Belediyespor ligin ikinci yarısı ile birlikte düşüşe geçti. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Çiğdemlispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra bir daha galibiyet yüzü göremeyen Çekerek Belediyespor, biranda kendini ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilemiş buldu. Ligde çıktığı son 4 müsabakada galibiyet yüzü görmeyen Çekerek Belediyespor, aldığı kötü sonuçlar ile gelecek içinde umut vermedi. Son oynadığı Yerköy Bağlarbaşı Köselispor müsabakasının ardından dördüncü sıraya gerileyen ve bir maç fazlası bulunmasına karşılık rakipleri ile arasındaki puan farkı açılan Çekerek Belediyespor, Play-Off içinde şansını iyice azalttı. 

Anahtar Kelimeler:
Çekerek Düşüşte
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