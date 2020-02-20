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Çekerek Belediyesi Araç filosuna takviye

ÇEKEREK Belediyesi, daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosundaki sayıyı ihtiyaçlar doğrultusunda arttırmaya devam ediyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:30
Çekerek Belediyesi Araç filosuna takviye

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, araç parkına dahil edilen iki araç ile ilgili törene katıldı, araçlar için belediye bütçesinden para çıkmadığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin de destekleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize her biri yaklaşık 300 Bin lira değerinde, toplamda 600 Bin lira değerindeki çöp kamyonları hibe edildi. Araçlarımızın ilçemize kazandıran başta hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bey, Milletvekilimiz Yusuf Başer beye teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Çekerek Belediyesi Araç Filosuna Takviye
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