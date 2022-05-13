Çekerek Barajı için proje imzalandı

Valilik Salonunda gerçekleşen imza törenine Vali Ziya Polat, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ve yatırımcılar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, su ürünleri Yozgat olarak kısmında geri kaldıklarını Bunda da bir hamle yapmak istediklerini belirtti. Türkiye’nin 10 büyük barajından birisinin Çekerek Barajı olduğuna vurgu yapan Özkaya, ‘’Burada bir harekete geçebilir miyiz? Bu noktada Valimizle, Çekerek belediye başkanımızla ve Selim beyle beraber bu aşamaya gelinceye kadar yaklaşık 6-7 aydır alt yapısını kurduk. Belediye adına bakanlığımızdan 100 tonluk tahsisimizi aldık. Daha sonra yatırımcılarımız bu kotanın harekete geçmesiyle ilgili TKDK’ya başvuru yaptı. Yozgat’ın şuan yaptığı ihracatı belki tek başına bu yatırımcılarla birlikte yapacağız inşallah’’ dedi.

Yerelden kalkınmanın güzel örneklerinden birini Çekerek ilçesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise “Türkiye’nin onuncu büyük barajı ve en temiz barajı olduğunu iddia ettiğimiz bir barajımız var. Yereldeki potansiyellerin bölge halkına katkı sağlaması gerekiyor. Bunların kıymetlerinin bilinip değerlendirilmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın yerelden kalkınma ve bütün potansiyellerin değerlendirilmesi konusunda talimatı var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme hayalleri ve hedefleri var. Bizde Çekerek olarak ne yapabiliriz derdine düştük. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin ciddi destekleri ve talimatlarıyla Çekerek Barajını nasıl değerlendirebiliriz çalışmasını yaptık. Tertemiz bir baraj olan Çekerek Barajında alabalık ve somon üretimi ile akabinde de bunların işlenmesiyle ilgili tesislerin kurulması için bir planlamaya giriştik. Ülkemizin ihracatına katkı sunacak büyük bir projeyi başlatıyoruz. 3-5 sene sonra başlattığımız projenin ilimizin ticaretine de, bölgenin ticaretine de ne kadar katkı sunduğunu Allah’ın izni ile göreceğiz” diye konuştu.

YOZGAT’A YILLARCA

KATMA DEĞER KATACAK

Yozgat için projeler yapılması ve bu projelerin sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Vali Ziya Polat, bu projelerin yıllar boyu Yozgat’a katma değer katması, artı değer katması ve istihdam sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğüne IPARD II 11’İNCİ Çağrı döneminde Yozgat’tan 408 proje başvurusu alındığını anlatan Vali Polat, ‘’İncelemeler devam ediyor. Projelerin bedeli 521 milyon lira. Yüzde 65’ini devletimiz hibe olarak veriyor. Çekerek Barajımız hem doğal güzelliği olan hem büyüklük açısından da ilk 10’da olan bir barajımız. Büyüklerimizin desteğiyle Çekerek Barajımızın hem doğal güzelliğini pazarlamak hem de mevcut su kaynaklarını üretime döndürmek istiyoruz. Alabalık üretimi, ilerleyen yıllarda başka çeşit balıklarda üreterek ve ürettiğimizi burada paketleyip burada satmak amacımız. Çekerek Barajımızda çalışmalar devam ediyor. Lavanta bahçemiz kuruluyor’’ dedi.

‘408 ADET PROJE

BAŞVURUSU YAPILDI’

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, “IPARD II 11’inci Çağrı döneminde Yozgat il koordinatörlüğü olarak 408 adet proje teslimatı alınmıştır. 521 milyon lira tutarındaki projelere yüzde 65 destek oranı ile 327 milyon lira hibe tutarı verilecektir. Projelerin incelenmesi devam etmekte olup onaylanan projeler ile sözleşme imzalanmaya başlanmıştır. Bu projelerden biri olan Çekerek Su Ürünleri san Şirketi ile Çekerek barajında ağ kafeslerde alabalık yetiştiricilik projesi sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Yüzde 65 destek oranı ile Projenin uygun harcama tutarı 7 milyon 158 bin 118 lir 48 kuruş olup 4 milyon 652 bin 777 lirası hibe verilecektir. Ayrıca tesiste yılda 100 ton alabalık yetiştirilecektir. TKDK Yozgat il koordinatörlüğü su ürünleri projelerinde alabalık haricinde kerevit, sazan, yayın balığı algar, tatlı su levreği, turna, tilopya, Mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı, Amerikan yayın balığı olmak üzere yıllık 10-200 ton kapasite aralığında balık çeşitlerine de destek vermektedir. Amacımız TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü olarak su ürünleri üretim potansiyelinin daha yüksek noktalara taşımasıdır” açıklamasında bulundu. •Sema Nur Koçaker•