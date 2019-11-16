Çekerek, Anneleri konuk etti

Türk Anneleri Derneği üyeleri, Bayındırhüyük İlkoklu'nda yardım amaçlı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır da eşlik etti. Çakır, ‘’İstanbul'dan Bayındırhüyük'e uzanan bu anlamlı ziyaret bizleri memnun etmiştir’’ dedi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da, ‘’Okulumuza yapmış oldukları katkılar nedeniyle Türk Anneleri Derneğine teşekkür eder, eğitime bir nebze katkı sunan hayırseverlerin hayırlarının kabulünü temenni ederiz’’ diye konuştu.