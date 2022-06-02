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ÇEKAŞ Cafe açılıyorÇayıralan

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, Çakmak Çetin (Kaynarpınar ) mesire alanının bir bölümüne, belediye şirketi ÇEKAŞ tarafından işletilecek ‘ÇEKAŞ Cafe-Restoran’ açılıyor.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:03
ÇEKAŞ Cafe açılıyorÇayıralan

Çalışmaların son hızla devam ettiği proje ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ömer Codar, “Çakmak Çetin (Kaynarpınar) mesire alanının bir bölümüne, belediyemiz şirketi ÇEKAŞ tarafından işletilecek “ÇEKAŞ CAFE-RESTORAN” çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Tahmini 10-15 gün içerisinde açılışını yapmayı planladığımız işletmemizde Cafe ve restoran (ızgara ve fırında balık) hizmetleri ile düğün, nişan, kokteyl, sünnet merasimi vs. hizmetlerde verilecek olup, ÇEKAŞ Cafe Restoran’da sabah çorba ve serpme kahvaltı, diğer saatlerde ızgara türü et, tavuk eti, ızgara, kiremitte balık hizmetleri, çay, semaver, nargile ve oyun okey veya kahvehane hizmetleri de verilecektir. Hizmetlerimiz halkımız tarafından olumlu karşılanması durumunda hizmetimizin sezonluk değil yılın 12 ayında hizmet verebilecek çalışmalarımız da değerlendirilecektir. Restoran hizmetlerimizde her türlü ürün hazır bulundurulup, kendin pişir kendin ye usulü yanında sipariş usulü hizmetlerde verilecektir. Belediyemize ait Çakmak Çetin (Kaynarpınar) mesire alanının bir bölümünde ticari faaliyet sürdürecek ÇEKAŞ Cafe-Restoran’da çalışacak konusunda deneyimli servis elemanı -sigorta+asgari ücret ve yemek- (garson) çalıştırılacaktır. İlçemiz ve köylerinde yaşayan belirtilen kriterlere uygun şahısların belediyemize (bizzat şahsıma) müracaat etmeleri önemle rica olunur” dedi. Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 02.06.2022 16:16
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