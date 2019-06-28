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Çek, hak sahibine teslim

SORGUN ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren Cihan Aktaş’ın ailesine 50 bin lira ferdi kaza sigortası çeki teslim edildi.

Çek, hak sahibine teslim

SORGUN ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren Cihan Aktaş’ın ailesine 50 bin lira ferdi kaza sigortası çeki teslim edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Çek, hak sahibine teslim

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, sendika tarafından tüm üyelerin sosyal projeler kapsamında ferdi kaza sigortası ile sigortalandığını söyledi. Zararsız, verilen paraların ailelerin acılarını azaltmayacağını, ancak geride bırakmış olduğu, kendilerine emanet edilen ailesinin, yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Zararsız, ‘’Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Başta Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız olmak üzere, bu sosyal projede emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz, işyeri sendika temsilcilerimiz, şube komite başkanlarımız ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi. Zararsız, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında tüm sendika üyelerinin ferdi kaza sigortasının yaptırıldığını da bildirdi. Zararsız, bu kapsamda sigorta ettirilen Sorgun Belediyesinde çalışmakta olan Cihan Aktaş’ın 25 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini, sigorta çekinin ise ailesine teslim edildiğini sözlerine ekledi. 
 

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