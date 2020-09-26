Çehresi değişti

Belehcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, belde içerisinde altyapı çalışmaları, düzenleme çalışmalarının ardından bin 400 metre yolu kendi belediyenin imkanlarını kullanarak asfalt serimi yaptıklarını söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Yollarımıza 4 bin 500 ton Sıcak Asfalt ile kaplatarak, yazın tozdan kışın yağmur sularının oluşturduğu çamurdan, su birikintilerinden halkımızı kurtardık. Ortaya güzel bir görüntü çıktı. Beldemiz halı bu ve bunun gibi daha büyük hizmetleri fazlasıyla hak etmektedir. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ diye konuştu.