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Çehresi değişiyor

Aydıncık İlçesinde yapımı devam eden TOKİ Konutları, ilçenin genişlemesine vesile olurken, çehresini de değiştiriyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:03
Çehresi değişiyor

AYDINCIK Belediye Başkanı Ahmet Koçak, TOKİ Konutları inşaatının devam ettiğini, yapımı devam eden binaların tamamlandığında nem ilçenin yerleşim alanının genişlemiş olacağını hem de çehresinin değişeceğini söyledi. Başkan Koçak, ‘’Büyük Bağın Tepede yeni bir Aydıncık kuruluyor’’ dedi. Aydıncık ilçesinde ihalesi tamamlanan ikinci etap TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor. Belediye Başkanı Koçak, ikinci etap Toplu Konut Projesi için 2019 yılında taleplerin alındığını, ihalesi yapılarak başlanılan inşaatın devam ettiğini anlattı. 

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Çehresi Değişiyor
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