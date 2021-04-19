Çehresi değişiyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, başlatılan çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, çalışanlardan son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Yalçın, ‘’İlçemizin çehresini değiştirecek projemizde çalışmalara başladık. İlçe merkezini oluşturan İstiklal Caddesi’nde başlattığımız düzenleme çalışmasıyla Akdağmadeni modern, düzenin simgesi, altyapısı, üstyapısıyla yenilenmiş, ferah ve kent estetiğine yakışır bir caddeye kavuşuyor. Lütfullah Kayalar Caddesi’nden başlayıp, Saat Kulesi Meydanı’nı da içine alan, çarşı içerisinden PTT önüne kadar çalışmalar devam edecektir’’ dedi. Başkan Yalçın, proje kapsamında 6 bin ton sıcak asfalt kullanarak güzergah boyu yolların yenileneceğini, çarşı merkezinde toplamda 6 bin 600 metrekare yeni kaldırım düzenlemesi yapılacağını bildirdi. 3 Metre genişliğinde kaldırımlar yapılarak, yaya güvenliğini, ulaşımını olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden Yalçın, çarşı merkezinde öncelik araçlardan çok vatandaşların olacağının altını çizdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni’nin caddeleri, sokakları pırıl pırıl, tertemiz olacak anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız doğrultusunda yine ilkleri gerçekleştiriyoruz. Çöp konteynerlerini yer altına alma çalışmamızı ilk olarak İstiklal Caddesi'nden başlatıyoruz. Böylelikle görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Yeni Sokak aydınlatma direkleriyle birlikte PTT önünden başlayıp Lütfullah Kayalar Caddesine kadar olan güzergahı modern bir görünüme kavuşturacak, görsel anlamda çarşı merkezini cazibeli bir duruma getireceğiz. Tüm bu çalışmalarla birlikte cadde ve sokak estetiğine uygun çevre düzenlemeleri yapacağız. Yılların vermiş olduğu yorgunluğun hissedildiği çarşı merkezimiz, çalışmalar tamamlandığında bambaşka bir görünüme kavuşacak, tertemiz ışıl ışıl haliyle herkesin beğenisini kazanacaktır’’ diye konuştu.