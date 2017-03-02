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Çehresi değişecek!

02 Mart 2017 Perşembe 05:02
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Yozgat Belediyesi’nin kent merkezinde hayata geçireceği projeler Yozgat’ın çehresini değiştirecek. Belediye tarafından başlatılan ‘Hal Binası ve Ticaret Merkezi’ projesiyle, ‘Yer altı Katlı Kapalı Otopark ve Meydan’ projelerini maketleri üzerinde anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Çehresi değişecek!
Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, projelerin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinin çehresinin değişeceğini ve Yozgatlı için yeni yaşam alanlarının ortaya çıkacağını hatırlatarak, her iki projenin de insanı merkezine alan projeler olduğunu belirtti.
Serdar Açıkgöz, projelerin ihale aşamasında olduğunu ifade ederek, hâl binasının temellerinin atıldığını, otopark projesinde ise kazı çalışmalarının son noktaya geldiğini bildirdi.

CAZİBE MERKEZİ!
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, ‘Hal Binası ve Ticaret Merkezi’ projesinin 2 bin 400 metre kare alan üzerine oturduğunu belirterek; binanın bodrum, hal katı, ticari dükkanlar katı ve ofis katları olmak üzere toplam 4 kattan oluştuğunu bildirdi.

Serdar Açıkgöz, bodrum katta 7 adet, hal katında 37 adet, ticaret katında 8 adet ve ofis katında 24 adet olmak üzere toplam 76 adet bağımsız bölüm olarak proje yaptıklarını söyledi.

Her detayın düşünüldüğünü kaydeden Açıkgöz, bodrum kattan kapalı otopark ve meydanlara tüp geçit ile tünel bağlantısı yaptıklarını da söyledi.
Başkan Yardımcısı Açıkgöz, hal projesinin birinci etabının 8 milyon 490 bin TL’ye ihale edildiğini belirtti.

ALTLI ÜSTLÜ!
Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, ‘Yer Altı Katlı Kapalı Otopark ve Meydan’ projesinde ihalenin yapıldığını ve sözleşme imzalandığını belirtti.

Açıkgöz, 350 araca hizmet verebilecek kapasitede bir yer altı otoparkı inşa edeceklerini söylerken, otoparkın üst kısmının da 3 bin 400 metrekarelik yeni bir kent meydanı olacağını müjdeledi.

Otoparkın rampa kısımlarının alttan ısıtmalı ve elektronik park göstergeli sistemleri bulunduğunu aktaran Açıkgöz, projenin ihale bedelinin 13 milyon 500 bin TL tutarında olduğunu söyledi.

İNSAN ODAKLI

Serdar Açıkgöz, her iki projenin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinde yeni yeşil alanlar, ofis ve ticaret merkezlerinin yanı sıra, vatandaşların istifade edebileceği kafeler, çay bahçeleri ve büfelerin sayısında artış olacağını belirtti.

Serdar Açıkgöz, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Alanı kadar yeni bir yeşil alan ve meydanı Yozgat’a armağan edeceklerini de vurgulayarak,

“Hazırlanan projelerimizde çok katlılıktan kaçındık. Beton yığınları yerine yeşili ön plana çıkardık. Belediyenin büyük kârlar elde edebileceği projeler yerine, insanımızın istifade edebileceği, faydalanacağı projeyi tercih ettik. Yozgat’a hayırlı olsun” diye konuştu.

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