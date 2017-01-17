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Cehirlik hizmete girdi

17 Ocak 2017 Salı 06:40
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Yozgat Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminali içerisine açılan ‘Cehirlik Çarşısı’ dün itibariyle hizmete girdi. Yozgat’a has ürün ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu ‘Cehirlik Çarşısı’ Yozgat’tan esintileriyle göz dolduruyor.

Cehirlik hizmete girdi
Belediye tarafından otobüs terminali içerisinde hizmete açılan ‘Cehirlik Çarşısı’nın içerisinde Yozgat’a ait hediyelik eşyalar, yöresel lezzetler, ikramlık ürünler ve hediyelik eşyalar bulunuyor.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan  Cehirlik Çarşısı’nı ziyaret ederek çarşıda bulunan ürünler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Yozgat’tan farklı vilayetlere giden vatandaşların Yozgat’a has ürün ve hediye bulmakta zorlandığını hatırlatan Başkan Arslan, bu duruma son vermek adına harekete geçtiklerini söyledi.
Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan yöresel ürünler ve kahvaltı evinin ardından otogarda bulunan ‘Cehirlik Çarşısı’nı hizmete açtıklarını ifade ederek, “Biz istedik ki burayı bir müteşebbis açsın ve işletsin. Fakat maalesef talep olmadı. Yaklaşık 1 yıl önce burası hizmete hazırdı ancak talep gelmeyince biz belediye olarak harekete geçtik ve burayı hizmete soktuk” diye konuştu.
Kazım Arslan, Cehirlik Çarşısı’nın Yozgat’ı yansıttığını da belirterek, çarşının içerisinde sadece il merkezine ait ürünler olmadığını hatırlattı. 
Başkan Arslan, çarşı içerisinde Aydıncık’ın ametist taşı, Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nin el emeği göz nuru ürünleri, Yozgatspor’un taraftar ürünleri, peksimek, parmakçörek, Yozgat türküleri CD’leri gibi pek çok ürünün satışta olduğunu ifade etti.
Başkan Arslan, “İlgili arkadaşlarımız diğer ilçelerimizle de irtibatlarını sürdürüyorlar. İnşallah diğer ilçelerimizin de güzelliklerini, lezzetlerini ve değerlerini burada sergileme ve satışa sunma imkanı bulacağız” diye konuştu.
Başkan Arslan, programın sonunda gazetecilere Yozgat için özel üretilen ve Yozgat kokusu olarak adlandırılan Cehirlik Lalesi kolonyası ve gül suyu hediye etti.

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