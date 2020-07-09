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ÇEDAŞ’tan yatırım

Çedaş, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 166,1 milyon liralık yatırım yaptı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 00:37
ÇEDAŞ’tan yatırım

ÇEDAŞ, 2010-2019 yılları arasında Sivas, Tokat ve Yozgat’a 1 milyar 152 milyon liralık yatırım yaptı. 1 Haziran’da Türkiye genelinde başlatılan normalleşme adımları sonrasında çalışmalarına hız veren ÇEDAŞ’ın bu yıl 3 ilin enerji altyapısına yapacağı toplam yatırımın 166,1 milyon lirayı bulması bekleniyor.
2020 yılı içinde yatırımlarda önceliğin kırsal alanlarda arıza sayısının daha sık yaşandığı bölgelerde olacağını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, gerilim düşüklüğü olan bölgelere de ilave trafo tesisleri yapılacağını söyledi. Yatırımların yılın ikinci yarısında artacağına dikkat çeken Kıvılcım, “Bu nedenle planlı kesintilerin sayısı ne yazık ki artmak zorunda. Ancak biz bunun tüketicilere olan etkisini azaltabilmek amacı ile özellikle şehir merkezlerinde planlı kesintilerin gece yapılmasına yönelik hazırlık yaptık. Böylece elektriğe çok ihtiyaç olmayan gecenin geç saatlerinde arkadaşlarımız özverili bir çalışma sergileyecek.
Trafo yenilemesine yönelik yatırımlarda ise kesinti yapılacak bölgede mobil trafo ve jenaratörler ile kesinti sürelerini minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca alternatif şebekeler kullanılarak kesintiden etkilenen bölge ve abone sayılarını minimum seviyede tutmaktayız” dedi.
Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010 yılından 2019 sonuna kadar bölgeye 1 milyar 152 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Kıvılcım, “Yatırım kararı verirken arıza sayı ve sürelerini azaltacak, abonelerimizin yeni enerji taleplerini karşılayacak noktalara öncelik veriyoruz. Bu dönemde Sivas, Tokat ve Yozgat’a 27,7 milyon liralık yeni trafo kurduk, enerji hatları için yaptığımız yatırımların toplamı ise 481 milyon lirayı buldu. Bu sırada kırsal kesimlere büyük ağırlık verdik ve köylere yaptığımız yatırımların toplamı 273 milyon liraya ulaştı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz dağıtımcılar artık birer teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu çerçevede teknolojiye yaptığımız yatırımların toplamı da 137 milyon lirayı aştı’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
ÇEDAŞ’tan Yatırım
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