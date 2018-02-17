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ÇEDAŞ’tan tasarruf ödülü

ÇEDAŞ tarafından enerji tasarrufunu artırmaya yönelik düzenlenen ‘Tasarruf Ediyorum’ projesi kapsamında Yozgat, Sivas ve Tokat’ta tasarruf sağlayan ailelere bedava elektrik ödülü verildi.

ÇEDAŞ’tan tasarruf ödülü

ÇEDAŞ tarafından enerji tasarrufunu artırmaya yönelik düzenlenen ‘Tasarruf Ediyorum’ projesi kapsamında Yozgat, Sivas ve Tokat’ta tasarruf sağlayan ailelere bedava elektrik ödülü verildi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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ÇEDAŞ’tan tasarruf ödülü

ÇEDAŞ tarafından tertiplenen yarışmada enerji tasarrufu bilincini artırma hedeflendi.
Bu kapsamda 2016 yılına göre, 2017 yılında en çok tasarruf sağlayan Yozgat’taki ilk 10 aileye toplam 12 bin kwh bedava elektrik verildiği bildirildi. Yozgat’ta ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri’ konulu eğitim seminerleri düzenleyerek enerji tasarrufu bilincini genç nesillerden başlatmayı amaçlayan CK Çamlıbel Elektrik’in aileleri de teşvik etmek ve enerjinin gereksiz yere kullanımını engellemek amacıyla başlattığı ‘Tasarruf Ediyorum’ projesinin ödül töreni düzenlendi. Proje kapsamında 2016 yılına oranla 2017 içerisinde konutlarında en fazla oranda elektrik tasarrufu yapan Sivas, Tokat ve Yozgat’taki toplam 30 öğrenci ailesine ödülleri takdim edildi. Proje kapsamında CK Çamlıbel Elektrik, 3 ilde 12 bin kWh ücretsiz elektrik dağıttı.

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