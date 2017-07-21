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ÇEDAŞ’tan kalite hareketi

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketicilerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti vermek amacıyla mevcut şebekelerin iyileştirilmesi, yeni tesislerin kurulumu ve teknolojik yatırımlarla hizmetlerini sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kurumsal kalite kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

ÇEDAŞ’tan kalite hareketi

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketicilerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti vermek amacıyla mevcut şebekelerin iyileştirilmesi, yeni tesislerin kurulumu ve teknolojik yatırımlarla hizmetlerini sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kurumsal kalite kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:00
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ÇEDAŞ’tan kalite hareketi

Bu kapsamında Kalite Derneği’nin (KalDer) yürüttüğü Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan ÇEDAŞ, ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının ilk adımı olarak görülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak sürece dâhil olacak.
KalDer ve ÇEDAŞ arasında KalDer Genel Sekreteri Semih Ersun ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni 20 Temmuz Perşembe günü ÇEDAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. 
Sahadaki uygulamaları,  hizmetleri ve sektör raporlarıyla ÇEDAŞ’ın lokomotif görev üstlenen bir elektrik dağıtım şirketi olduğunu belirten Genel Müdür Ahmet Sait Akboğa, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi noktasında KalDer ile yürütülen kalite sürecinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.
Şirket olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attıklarını dile getiren Genel Müdür Akboğa, Ulusal Kalite Hareketine dâhil olarak kurumsal kalite kültürünü daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını aktardı.
 

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