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ÇEDAŞ’tan eğitim

SİVAS Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, bir yıl içerisinde 16 bin 880 saat iş güvenliği eğitimi verdi.

ÇEDAŞ’tan eğitim

SİVAS Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, bir yıl içerisinde 16 bin 880 saat iş güvenliği eğitimi verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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ÇEDAŞ’tan eğitim

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) “En önemli sermayemiz insan kaynağımız” sloğanı ile hareket ederek 2017 yılında bin 055 çalışanına 16 bin 880 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. 2018 yılında ise bu oranıs 17 bin 728 saate çıkartmayı hedefliyor. Ayrıca çalışma sınıfı çok tehlikeli grupta yer aldığı için her yıl Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenileyen ÇEDAŞ, zorunlu eğitimler kapsamında, sahada çalışan arıza onarım ve bakım personeli başta olmak üzere tüm personelini periyodik sağlık taramalarından geçiriyor. 

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