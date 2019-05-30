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ÇEDAŞ’tan anlamlı iftar

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım Şirketi Yozgat İl İşletme Müdürlüğü tarafından verilen iftarda, işletme çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile muhtarlar bir araya geldi.

ÇEDAŞ’tan anlamlı iftar

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım Şirketi Yozgat İl İşletme Müdürlüğü tarafından verilen iftarda, işletme çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile muhtarlar bir araya geldi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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ÇEDAŞ’tan anlamlı iftar

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına şehit ve gazi aileleri, muhtarlar ve şirket çalışanları katıldı. ÇEDAŞ Yozgat İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun yoğun olarak yaşandığı bir ay olduğunu hatırlatarak, her yıl ramazan ayında bu tip iftar programları düzenlediklerini söyledi.

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