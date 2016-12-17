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ÇEDAŞ’la daha iyi hizmet

17 Aralık 2016 Cumartesi 04:44
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Yozgat ÇEDAŞ Müessese Müdürü Mustafa Yılmaz önceki gün gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Koordinatörümüz Erhan Kayhan’ın konuğu oldu.

ÇEDAŞ’la daha iyi hizmet
Yılmaz, Yozgat ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü olarak her zaman kesintisiz hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirterek; “Yozgat’ta kurum hizmetlerini en üst düzeyde sunmak tüm çalışanlarımızla görevimizi yürütüyoruz” dedi. 
Enerji hizmetlerinin günlük yaşamı etkileyen önemli hizmetlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu anlamda Yozgat’ta en üst düzeyde teknolojinin son imkanlarını kullanarak hizmet üretmenin gayretinde olduklarını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazetemiz genel yayın koordinatörü Erhan Kayhan da ÇEDAŞ hizmetlerini yakinen takip ettiklerini belirterek, başarılarının devamını diledi. 

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