ÇEDAŞ’la daha iyi hizmet

Yılmaz, Yozgat ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü olarak her zaman kesintisiz hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirterek; “Yozgat’ta kurum hizmetlerini en üst düzeyde sunmak tüm çalışanlarımızla görevimizi yürütüyoruz” dedi.



Enerji hizmetlerinin günlük yaşamı etkileyen önemli hizmetlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu anlamda Yozgat’ta en üst düzeyde teknolojinin son imkanlarını kullanarak hizmet üretmenin gayretinde olduklarını ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazetemiz genel yayın koordinatörü Erhan Kayhan da ÇEDAŞ hizmetlerini yakinen takip ettiklerini belirterek, başarılarının devamını diledi.