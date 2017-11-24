-ÇEDAŞ’a 5 yıldız

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Türkiye’de elektrik dağıtım şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk şirket olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü’nün sahibi olmak” dedi. EFQM kalite yolculuğunun uzun soluklu bir süreç olduğuna da işaret eden Genel Müdür Akboğa, “Şirket olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attık.

Bu doğrultuda ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemlerini oluşturarak bu süreçleri sertifikalandırdık. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgemizin 2015 versiyonunu alarak bu kalite belgemizin de devamlılığını sağladık’’ dedi.