ÇEDAŞ'tan elektrik kesintisi duyurusu!..

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Yozgat ili merkez ilçesinde, “Tesis Yenileme Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2017 Pazar günü;
Agahefendi, Aşağı Çatak, Aşağı Nohutlu, Bilalşahin, İstanbulluoğlu, Karatepe, Köseoğlu, Medrese, Mehmet Hulusi Efendi, Mutafoğlu, Şeyhosman, Tuzkaya, Yukarı Çatak, Yukarı Nohutlu Mahallerinde 07:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır...
Son Güncelleme: 19.08.2017 13:54
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