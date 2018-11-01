Çedaş kalplere dokundu

Yozgat, Sivas, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak hareket eden Çedaş, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi. Daha sonra belirlenen öğrencilere, kurumun Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu üyeleri tarafından gerekli destek verildi. Yozgat’ta Çadırardıç İlköğretim Okulu ile birlikte Sivas ve Tokat’ta belirlenen okullarda eğitim gören 100 ihtiyaç sabihi öğrenciyeye kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.