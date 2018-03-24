Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

ÇEDAŞ ışıklarını kapatıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen 'Dünya Saati' etkinliğine 51 işletme binasının ışıklarını söndürerek destek verecek.

ÇEDAŞ ışıklarını kapatıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen 'Dünya Saati' etkinliğine 51 işletme binasının ışıklarını söndürerek destek verecek.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
0 Okunma
ÇEDAŞ ışıklarını kapatıyor

ÇEDAŞ, 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30 ile 21.30 arasında tüm dünyayla eşzamanlı olarak tüm binalarının ışıklarını söndürecek. 2007 yılında Avusturalya'da başlayan ve bu yıl 11'inci kez düzenlenen etkinlik, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından kısa sürede 7 kıta da 150'nin üzerinde ülkeye yayıldı. Bu yıl ‘Dünya saati, dünyaya bağlanma saati' sloganını benimseyen eylem ile çevresel bir etki yaratma hedefleniyor.

Kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere her kentte binlerce bina bu eyleme katılıyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan Yardımcısı Yozgat’ta
Başkan Yardımcısı Yozgat’ta
Karayolları Alarma geçti
Karayolları Alarma geçti
Huzur buldular
Huzur buldular
Kandil Yozgat’tan yayınlandı
Kandil Yozgat’tan yayınlandı
Kandil simidi dağıttılar
Kandil simidi dağıttılar
Otopark oldu
Otopark oldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim