ÇEDAŞ'ın enerji timleri

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza giderim personelinden oluşan enerji timleri, olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan ekipler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki arızayı gideren ekipler, enerji nakil hattında yaptıkları çalışmayla 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.