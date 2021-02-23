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ÇEDAŞ'ın enerji timleri

YOZGAT, Sivas, Tokat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ), ‘enerji timleri’ ile zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için mücadelesini sürdürüyor.

23 Şubat 2021 Salı 00:30
ÇEDAŞ'ın enerji timleri

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza giderim personelinden oluşan enerji timleri, olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan ekipler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki arızayı gideren ekipler, enerji nakil hattında yaptıkları çalışmayla 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇEDAŞın Enerji Timleri
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