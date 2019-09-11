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ÇEDAŞ gereğini yaptı

YOZGAT Merkez, Medrese Mahallesi Çubukçu Çıkmaz Sokağındaki yaya kaldırımın ortasında yer alan, bölgedeki binaların elektrik enerjisi akımını destekleyen trafolar, gazetemizde yayınlanan haber sonrasında Çedaş görevlileri tarafından uygun bölgeye taşındı.

ÇEDAŞ gereğini yaptı

YOZGAT Merkez, Medrese Mahallesi Çubukçu Çıkmaz Sokağındaki yaya kaldırımın ortasında yer alan, bölgedeki binaların elektrik enerjisi akımını destekleyen trafolar, gazetemizde yayınlanan haber sonrasında Çedaş görevlileri tarafından uygun bölgeye taşındı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
ÇEDAŞ gereğini yaptı

İleri gazetesi, 22 Ağustos 2019 Perşembe günü sorunu ‘Kaldırımdaki Trafo’ başlığı ile gündeme taşıdı. 
Şehrin göbeğinde, Lise Caddesi’ne alternatif olarak da kullanılan Sokakta önceki yıllarda belediye tarafından yapılan düzenleme çalışması sonrasında olduğu yerde bırakılan trafolarla ilgili haber üzerine Çedaş yetkilileri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemenin ardından trafolar uygun bölgeye kaldırılıp, yaya kaldırım vatandaşların kullanımına sunuldu.

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