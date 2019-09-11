ÇEDAŞ gereğini yaptı

İleri gazetesi, 22 Ağustos 2019 Perşembe günü sorunu ‘Kaldırımdaki Trafo’ başlığı ile gündeme taşıdı.

Şehrin göbeğinde, Lise Caddesi’ne alternatif olarak da kullanılan Sokakta önceki yıllarda belediye tarafından yapılan düzenleme çalışması sonrasında olduğu yerde bırakılan trafolarla ilgili haber üzerine Çedaş yetkilileri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemenin ardından trafolar uygun bölgeye kaldırılıp, yaya kaldırım vatandaşların kullanımına sunuldu.