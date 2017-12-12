-ÇEDAŞ Akdağmadeni'nde muhtarlara buluştu

Akboğa, şirket olarak tüketicilerinin temsilcisi olan muhtarları önemsediklerini ifade ederek "Onlar gerçek anlamda mahallelerindeki, köylerindeki tüketicilerimizin taleplerini bize bire bir iletiyorlar. Bu da bizim için işlerimizi hızlı bir şekilde yaparak tüketicilerimizi memnun etmek için çok önemli bir husustur. Şirket olarak yaptığımız yatırımlarımızı paydaşlarımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. 2018 yatırımının planlanmasına başladık. Bunu da nihai sonuca gelmeden önce paydaşlarımızdan da verileri almaya yönelik çalışma yapıyoruz. En önemli paydaşlarımızdan biri olan muhtarlarımızın da verecekleri katkılarının önemini biliyoruz. Onun için bu toplantıyı hazırladık" dedi.