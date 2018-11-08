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Çeçen aileye yardım

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi, Yozgat İl Merkez’inde bulunan Çeçen asıllı Getova ailesinin yardım talebine kayıtsız kalmadı.

Çeçen aileye yardım

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi, Yozgat İl Merkez’inde bulunan Çeçen asıllı Getova ailesinin yardım talebine kayıtsız kalmadı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Çeçen aileye yardım

Evlerinde hiçbir eşya bulunmayan, geçinmekte zorluk yaşayan ailenin 19 yaşındaki kızı Zeynep Getova, 20 yaşındaki engelli kardeşi ile okula giden iki kardeşinin bakımıyla ilgilenirken, anne Dagmara Getova iş arıyor. Bu nedenle yardıma muhtaç halde olan ailenin başvurusu üzerine Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in talimatları doğrultusunda, 3 baza, 3 yatak, çamaşır makinesi, halı, kışlık odun, gıda paketleri, kira yardımı ve nakdi yardım yapıldı. Müftü Sezik, ‘’Türkiye Diyanet Vakfı olarak mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Ailemiz bize yardım talebinde bulundukları zaman vakıf personelimiz inceleme başlattı. Evlerinin durumlarını gördüğümüz zaman kahrolduk. İvedilikle ailemizin başlıca ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da ailenin takipçisi olacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çeçen Aileye Yardım
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