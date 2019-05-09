Cebimizden çıkıyor

Yozgat’ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Karayolları 65’nci Şube Şefliği sorumsuz, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların zarar verdiği trafik levhalarını sergiledi. Şube şefliği vatandaşlar tarafından kurşunlanan, sprey boyalarla yazılar yazılan levhaların parasal karşılığına da dikkat çekti. Levhaları inceleyen Yozgat Valisi Kadir Çakır, zarar verilen levhaların vatandaşların cebinden çıkan paralarla yenilendiğini hatırlattı. Sergide kurşun yağmuruna tutulan bir ‘dur’ levhasının adetinin 227 lira 89 kuruş değerinde, üzerine sprey boya ile yazı yazılan bir ‘tehlikeli viraj’ yön levhasının ise 83 liraya mal olduğu dikkatlere sunuldu. (Haber: Mustafa Teker)

