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Çayıralan’dan TBMM’ye çıkarma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayıralan İlçe Başkanı Mutlu Üstün ve Belediye Başkanı Ömer Codar öncülüğünde, İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın da katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret eden Çayıralanlı STK Başkanları, muhtarlar ve esnaftan oluşan heyet CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i ziyaret ederek ilçeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:08
Çayıralan’dan TBMM’ye çıkarma

Daha sonra Milletvekili Ali Keven ile birlikte toplantı salonunda yapılan görüşmenin ardından yemeğe geçildi. Milletvekili Keven, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TBMM’ye gelen tüm misafirlere tek tek teşekkür etti.
Haftalık grup konuşmasını yapmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret eden CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’e, İl Başkanı Abdullah Yaşar, Çayıralan İlçe Başkanı Mutlu Üstün ve Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’a İyi Parti İlçe Başkanı Bahadır Coşkun, Evciler Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Ayyıldız, Süt Birliği Başkanı Ali Öndemir, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Veli Akdoğan, CHP önceki İlçe Başkanı Zayim Yılmaz, Halil Akkaya, Yeni Mahalle Muhtarı Saim Külcü, Çokradan Mahallesi Muhtarı Halis Kalkan, Güzelyayla Köyü Muhtarı Kasım Çölkuşu, Belediye Encümeni Güngör Öztürk, Elçi Köyü Kooperatifi Başkanı Nedim Karacaoğlan, ilçe esnafları ve parti yönetiminden oluşan heyet eşlik etti. Görüşmede Çayıralan ilçesinin güncel taleplerini, esnafın ve çiftçinin yaşadığı sorunları ileten heyet daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek TBMM’den ayrıldı.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan’dan TBMM’ye çıkarma
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