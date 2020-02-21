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Çayıralan’dan Mersin’e

ÇAYIRALAN ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar şirketi tarafından üretilen ürünler Mersin’de de pazara sunulacak.

21 Şubat 2020 Cuma 03:01
Çayıralan’dan Mersin’e

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşerek, kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar şirketi tarafından üretimi yapılan ürünler hakkında bilgi verdi. Codar, yapılan görüşmede ürünlerin Mersin ve Mezitli‘de pazarlanması konusunda fikir birliğine vardıklarını belirterek, ‘’Ürünlerimiz en kısa zamanda Mezitli Belediyesi vasıtasıyla pazarlanıp, elde edilecek gelir ile ilçemiz kadınlarına istihdam sağlanacaktır’’ dedi.

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Çayıralan’dan Mersin’e
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