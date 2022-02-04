Çayıralan’a 3 milyonluk yatırım

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi ve Meclis Başkanvekili Abdulbaki Karataş, 2021 yılında Çayıralan ilçesine 3 milyon 641 bin liralık yatırımı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Köy yollarına 2,7 kilometre BSK sıcak asfalt attıklarını hatırlatan Karataş, ‘’Asfalt sathi kaplama 4 kilometre 1’inci kat, 157 kilometre ise yama çalışması yaptık. Reglaj ve Stabilize 24 kilometre yol yapılırken, Çayıralan ilçemize bağlı köylerimizde ise 1 adet içme suyu projesi, 1 adet kanalizasyon projesi ve 2 adet elektrik motopomp projelerini hayata geçirdik. Program haricinde ise 16 kanalizasyon tesisi bakım onarım çalışması yapıldı. bu Projelerin tamamına 3 milyon 641 bin lira harcadık’’ dedi.