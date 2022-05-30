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Çayıralan da bir dizi ziyaret

Bulduğu her fırsatta memleketi Yozgat’a gelen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Keven’e, İl Başkanı Abdullah Yaşar eşlik etti.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:25
Çayıralan da bir dizi ziyaret

SORUNLARI DİNLEDİ
Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alparslan Berk'i ziyaret eden Keven, çiftçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi. Keven, “ Tüm çiftçilerimizin yaşadığı ortak sorunlar; çiftçinin ithalata ezdirilmesi, buğday ve arpa taban fiyatlarının belli olmaması, sulama elektrik ücretlerinin yüksek oluşu, gübre ve mazot fiyatlarının el yakmasıdır.  Üretimden, planlamadan, çiftçinin alın terinden yana hakça bir düzeni hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı. 
BAŞKANA ZİYARET
Çayıralan ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Ömer Codar’ı ziyaret eden Keven, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Keven, Çayıralan için yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkanı Codar'a, Belediye Encümeni Güngör Öztürk'e, Belediye Meclis Üyelerine ve belediye emekçilerine teşekkür etti. 
‘HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’
Çayıralan Çokradanlı çiftçileri ile bir araya gelen Keven, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi. Keven, “Çiftçimizin maliyetlerde yaşadığı onca fiyat artışının, gübre ve mazot zamlarının yanında bir de 'ekin kurdu' ile mücadele edilmemesinden, ilgisizlikten yana sorunları var. İlçe Tarım Müdürlüğü derhal duruma el koyup zararlılarla ilgili topyekun mücadele programı geliştirmelidir. Tarımda yaşanan sorunlar elbette bunlarla sınırlı değil! Anadolu’yu kalkındırmak için çiftçiyi kalkındırmak zorundayız. Tarımsal girdileri üretim ve planlama ile daha ucuza temin edip çiftçinin kullanımına sunmalıyız. Çiftçimiz ile el ele, kol kola hep birlikte başaracağız” dedi.
•Muhammed Üstüntaş•

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