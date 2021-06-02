Cavlakta hummalı çalışma

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe genelinde sürdürdükleri çalışmalarına yenilerini ekleyerek, hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Coşar, ‘’Cavlak Termal Yüzme Havuzu alanında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sayede yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz’’ dedi. Cavlak Termal Yüzme havuzunun, korona virüs salgı nedeniyle kapatılarak, bir süredir atıl duruyordu. Boğazlıyan Belediyesi yeniden normalleşme süreci öncesinde tesiste bakım onarım çalışması başlattı ve çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yeniden hizmete açılmasını planladı. Boğazlıyan Bahariye köyü yakınlarındaki Cavlak bölgesinde bulunan, kırık-çıkık, romatizmal, kadın hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalıkla ilgili tedavi amaçlı kullanılabilen Cavlak kaplıcası açık yüzme havuzu normalleşme kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye yeniden başlayacak.