Belediye Başkanı Oğuz Ünal çat kapı hane ziyaretleri kapsamında Özcan Ailesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Özcan ailesine sıcak sohbetlerinden dolayı teşekkür etti. Ünal, vatandaşlarımızın her anlarında yanlarındayız diyerek, evlerinde misafir eden vatandaşlara teşekkür etti. Çat kapı hane ziyaretlerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ünal, “ Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir; çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Bizleri evlerinde misafir eden dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Her anınızda hep yanınızdayız “ dedi.