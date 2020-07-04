Çarkcı veda etti

YOZGAT İl Müftülüğü’nde görevli, İHH Yozgat İl Başkanı Şahin Çarkcı’nın görev yeri değişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Ankara İl Müftülüğü emrine görevlendirilen Çarkçı, Yozgat’a veda etti, İHH Yozgat İl Başkanlığı görevinden de ayrıldığını duyurdu. Çarkçı, Yozgat’ta 2006 Mayıs ayı itibari ile başlamış olduğum Yozgat İl Müftülüğünde ki görevinden Ankara İl Müftülüğüne naklen tayin olduğunu söyledi. Çarkçı, ‘’Gerek kamu görevimden gerekse Yozgat İHH başkanlığından ayrılıyorum. Öncelikle bize verdiğiniz katkılardan dolayı müteşekkirim. Sizlerden helallik diliyorum. Haklarınızı helâl edin. Ben cân-ı gönülden helâl ediyorum. Hakkımızda hayır duada bulunmanızı talep ediyorum. Rabbim! Girdiğim yere hayırla girmeyi, çıktığım yerden hayırla çıkmayı ve Rızasına uygun işler yapmayı nasip etsin’’ ifadelerini kullandı.