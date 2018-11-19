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Çare Dergisi bayilerde

SORGUN ilçesinde ‘Çâre’ ismiyle yeni bir dergi yayın hayatına başladı.

Çare Dergisi bayilerde

SORGUN ilçesinde ‘Çâre’ ismiyle yeni bir dergi yayın hayatına başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:46
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Çare Dergisi bayilerde

Ahmet Yeşiloğlu’nun Yazı İşleri Müdürlüğü’nü, Mustafa Mete Yeşiloğlu’nun Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği dergi, ‘sırların sırrına ermek’ gayesiyle yolculuğana başladığı kaydedildi. Dergi yöneticileri, “Derdi olanın derman mekânı Çâre olsun arzusundayız. Anadolu insanı var olma savaşının yükünü omuzlarında taşıyor. Bu yük, Çâre’nin doğduğu noktadır. Ve elinizde tuttuğunuz bu sayı, o noktaya doğru atılmış ilk adımdır” diye konuştu. Dergide, şiir, deneme, makale, gezi yazısı, kitap tanıtımı gibi edebiyatın çeşitli türlerine yer verildi. Genel Yayın Yönetmeni, Mustafa Mete Yeşiloğlu, derginin ilk sayısını, henüz mürekkebi kurumadan ilkokul öğretmenine ulaştırdı. Gençlerle tecrübeli şair-yazarları bir araya getiren dergiye, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

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Çare Dergisi Bayilerde
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