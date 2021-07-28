ÇARE AŞI DA!

Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde Covid19 vaka sayılarının giderek arttığını gerekli tedbirleri almalarına karşılık aşı oranının düşük olmasından dolayı sayıların yükselmeye devam edeceğini ön gördüklerini söyledi. Yozgat olarak aşı oranlarında düşük seyrettiğini, bölgemizin aşı oranlarında en düşük illerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Polat, ‘’Vaka sayılarımız yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Yükselmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Aşılanma bu işte en büyük çare. Aşı olmamız gerekiyor’’ dedi. Aşı ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada yer aldıklarını dile getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, Sağlık İl Müdürlüğü ile tekrar bir toplantı yaptıklarını, nasıl nerelerde sıkıntıların bulunduğunu neler yapılması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını aktardı. Vali Polat, tüm sağlık ekiplerinin tekrar sahaya ineceklerini, aşı olmayan vatandaşlar ile birebir konuşup ikna etmeye çalışacaklarına vurgu yaptı.

OLUMSUZ HAVA VAR

Yozgat’ta aşıya karşı sanki olumsuz bir havanın bulunduğunu anlatan Vali Polat, çarenin aşıda olduğunu, vaka sayılarının yükselmesi durumunda da tekrar eski günlere döneceklerinin altını çizdi. Eski günlere dönmek istemediklerini belirten Polat, ‘’Gurbetçilerimiz burada, esnafımız şuan iyi durumda. Uzun süredir kapalı olan esnafımıza destek olmak için, düğün sezonundayız düğünlerimizin kapanmaması için aşılanmamız şart. Maske, mesafe temizlik tedbirlerimiz aynen devam ediyor. Ancak aşılamada bir sıkıntımız var. Aşılanma oranımızın yükselmesi gerekiyor’’ diye konuştu. Yozgat’ta biz genciz bize bir şey olmaz algısının da bulunduğuna dikkat çeken Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Genciz bize bir şey olmaz algısını yıkmamız lazım. Biz hastanede ne gençler kaybettik maalesef. Aşılanma mecburu değil, vatandaşın istediğine, aynı şekilde kamu personelinin de isteğine bağlı. Aşılanmayan hastanedeki vakaları gördükçe üzülüyoruz. Kendi anne ve babamdan da biliyorum aşıdan sonra Covid19 oldular ve çok rahat atlattılar. Bunu görüyoruz. Bunu vatandaşında görmesi gerekiyor’’ ifadeleri kullandı.

•İHSAN ÇELİKKAYA/YOZGAT•

