Çapanoğlu’nda dua ettiler

Yozgat Ülkü Ocakları tarafından İstanbul’daki hain saldırıda şehit olan polis ve sivil şehitler için mevlidi şerif oktuldu.



Çapanoğlu Büyük Camii’nde okutulan mevlidi şerife Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, ülkücü gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçükduman, İstanbul’daki hain saldırı sonucu şehit olan polis ve sivil şehitler için mevlit okutup, ruhlarına dualar hediye etmek istediklerini söyledi.



Küçükduman; “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Şunu biliyor ve inanıyoruz ki, hiçbir zaman bu mübarek topraklar üzerinde ihanetin planı tutmadı, tutmayacaktır” diye konuştu.