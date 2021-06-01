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Canlı Hayvan Pazarına kantar

Yozgat’ın en eski canlı hayvan pazarlarından olan Kadışehri ilçesindeki pazara hayvanların tartılarının yapılabilmesine yönelik elektronik kantar konuldu.

01 Haziran 2021 Salı 00:47
Canlı Hayvan Pazarına kantar

Kadışehri Belediye Başkanı hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayan Canlı Hayvan Pazarında, vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvan alımı, satımında daha sağlıklı bir alışveriş yapılabilmeleri için hayvanların tartılabileceği elektronik kantar kurduklarını söyledi. Başkan Akın, ‘’Yaptığımız bu hizmet vatandaşlarımıza alışverişleri esnasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Canlı Hayvan Pazarının daha uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımız ise devam etmektedir’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Canlı Hayvan Pazarına Kantar
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