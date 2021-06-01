Canlı Hayvan Pazarına kantar

Kadışehri Belediye Başkanı hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayan Canlı Hayvan Pazarında, vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvan alımı, satımında daha sağlıklı bir alışveriş yapılabilmeleri için hayvanların tartılabileceği elektronik kantar kurduklarını söyledi. Başkan Akın, ‘’Yaptığımız bu hizmet vatandaşlarımıza alışverişleri esnasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Canlı Hayvan Pazarının daha uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımız ise devam etmektedir’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•