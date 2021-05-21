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Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde faaliyetine ara verilen Canlı Hayvan Pazarları, kontrollü normalleşme ile yeniden hizmet vermeye başladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:54
Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde açılan Canlı Hayvan Pazarı büyük ilgi gördü. Covid19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tüm Canlı Hayvan Pazarlarının kapatıldığı hatırlatıldı. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle Canlı Hayvan Pazarları yeniden faaliyetine başladı. Sorgun’da açılan Canlı Hayvan Pazarı’na çevre il ve ilçelerden çok sayıda hayvan girişi yapılırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri denetimler yaparak, hayvanların sağlık belgesi ve kayıtlarının bulunup, bulunmadığını kontrol etti. 

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Canlı Hayvan Pazarı Açıldı
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