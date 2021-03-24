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Canlı hayvan fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ile üretim değerlerini açıkladı, kültür ırkı sığır fiyatının bir önceki yıla oranla yüzde 11,41 arttığı kaydedildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:52
Canlı hayvan fiyatları arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre kültür melezi sığır fiyatında yüzde 8,54, yerli sığır fiyatında yüzde 9,85 artış olduğunu açıkladı. Küçükbaş hayvanlardan ise, 2020 yılında bir önceki yıla göre en fazla artışın yüzde 18,47 ile yerli koyun ve yüzde 17,77 ile merinos cinsi kuzu fiyatlarında gerçekleştiği kaydedildi. Hayvansal ürünlerden inek sütü fiyatının bir önceki yıla göre yüzde 23,66 oranında arttığına vurgu yapılan açıklamada, ‘’Hayvansal ürünlerden 2020 yılında bir önceki yıla göre koyun sütü fiyatında yüzde 20,30 ve keçi sütü fiyatında yüzde 25,20 artış gerçekleşti. 2020 yılında en az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 2,83 ile balmumu ve yüzde 3,48 ile yumurta oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 4,43 ile yapağı oldu’’ denildi. TÜİK verilerine göre, canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 18,10 artış gerçekleşti. Geçen yıl bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 11,28 artarak 125,59 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,52 artarak 60,67 milyar lira oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 49,57 artarak 8,83 milyar liraya yükseldi. Hayvansal ürün üretim değeri de bir önceki yıla göre yüzde 15,63 arttı. 2020 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde 26,63 artarak 55,28 milyar lira, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 6,75 artarak 40,72 milyar lira, bal üretim değeri yüzde 8,58 artarak 4,64 milyar lira oldu. 2020 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,13 artarak 7,51 milyar liraya yükseldiği kaydedildi.  TÜİK açıklamasında, çiftçinin eline geçen fiyatların, çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan satması ile oluşan birim fiyatı olduğu da hatırlatıldı. Üretim değerinin ise üretim miktarı ile birim fiyatın çarpılmasından elde edilen değer olduğunu vurgu yapılara, ‘’Çiftçinin eline geçen canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, ticaret borsaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatı aracılığı ile çiftçilerden aylık olarak web üzerinden derlenmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

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Canlı Hayvan Fiyatları Arttı
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