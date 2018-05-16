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Canlandırmada ikincilik

YOZGAT Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu, Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye İkincisi Oldu.

Canlandırmada ikincilik

YOZGAT Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu, Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye İkincisi Oldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Canlandırmada ikincilik

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 9’uncusu düzenlenen Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu başarılı oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bu başarının elde edilmesine emek veren Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim’’ dedi.

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