Canlandırmada ikincilik

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 9’uncusu düzenlenen Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu başarılı oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bu başarının elde edilmesine emek veren Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim’’ dedi.