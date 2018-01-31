Çankaya’da Yozgat konuşuldu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın makamında gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal da hazır bulundu.

Bakan Bozdağ, milletvekilleri ile birlikte Yozgat’tan giden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’den oluşan heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat'ta yapımı devam eden yatırımlar ve projeler ile yapılması planlanan ele alındı.