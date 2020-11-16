CANIMIZ YANDI

BOĞAZLIYAN ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren iki polis memurunun cenazesi, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki Mahmut Atıcı'nın kullandığı otomobil, Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi. Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 26 yaşındaki polis memuru Murat Dağhan, kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Boğazlıyan İstasyon Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Murat Dağhan ve Polis Memuru Mahmut Atıcı için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, hayatını kaybeden polis memurlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mahmut Atıcı'nın naaşı Osmaniye'ye, Murat Dağhan'ın cenazesi Malatya'ya gönderildi. Törene, polis memurlarının yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Emniyet personeli katıldı.