CANIMIZ YANDI

Kuzey Irak'ta Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında, terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23), memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin acı haberinin ailesine ulaşmasının ardından, köydeki evinin girişi Türk Bayrakları ile donatıldı. Şehit için ilk tören Hakkari’de yapıldı. Daha sonra Yozgat’ın Yerköy ilçesine getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı na’şı ilçe merkezindeki Molla Hüsrev Cami’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’in cenazesi Gündoğdu köyüne götürülerek, burada toprağa verildi. Şehidin cenazesine il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.