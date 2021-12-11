Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

CANIMIZ YANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kuzey Irak'ta Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında, terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan 23 Yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, doğum yeri olan Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde toprağa verildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:25
CANIMIZ YANDI

Kuzey Irak'ta Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında, terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23), memleketi Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin acı haberinin ailesine ulaşmasının ardından, köydeki evinin girişi Türk Bayrakları ile donatıldı. Şehit için ilk tören Hakkari’de yapıldı. Daha sonra Yozgat’ın Yerköy ilçesine getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı na’şı ilçe merkezindeki Molla Hüsrev Cami’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’in cenazesi Gündoğdu köyüne götürülerek, burada toprağa verildi. Şehidin cenazesine il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
CANIMIZ YANDIYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberTskKuzeyIrakşehitPençeYıldırımTerörörgütüPiyadeUzmançavuşDoğanayÇelikYerköyToprağaVerildiIçimizCanımızYandıGündoğdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkinliklere devam
Etkinliklere devam
Şehitler için ilk tören Hakkari’de yapıldı
Şehitler için ilk tören Hakkari’de yapıldı
Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR
Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR
Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi
Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Kış kapıda, Yalnız bırakma
Kış kapıda, Yalnız bırakma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim