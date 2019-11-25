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Canım Öğretmenim

YOZGAT'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında açılan resim sergisi ilgi gördü.

Canım Öğretmenim

YOZGAT'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında açılan resim sergisi ilgi gördü.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Canım Öğretmenim

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan yağlı boya, kara kalem resimlerinden oluşan serginin açılışını Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte yaptı. Vali Çakır, öğretmenlerle birlikte sergide yer alan resimleri inceleyip, bilgi aldı. Öğretmen konulu resim sergisinde Başöğretmen Mustafa Kemal'in öğretmen ve öğrencilerle birlikte resmedilmiş tablolar dikkat çekti. Annesi ile birlikte öğretmenler günü etkinliğini takip etmek üzere salona gelen bir minik öğrencinin, 'Canım Öğretmenim' adlı tablonun önünde durup, önce incelemesi, ardından da sevgisini resim üzerinde elini gezdirerek göstermesi objektife yansıdı.

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Canım Öğretmenim
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